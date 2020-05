Alice Nevers - S15 E05 - Désir fatal

Hélène Rozan a été tuée dans une chambre d’hôtel. La lettre de rupture de cette mère au foyer à son mari suffit-elle à expliquer son nouveau look féminin et libéré ? Et que faisait-elle dans le bureau qu’elle louait en secret ? Sur place, une grosse somme en cash et une vaste collection de romans érotiques : du Mommy Porn… Marquand est persuadé qu’Alice lui cache quelque chose. Et il n’a pas tort…