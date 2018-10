Alice est accusée d’avoir aidé Mathieu, le père de son fils, à s’enfuir avec des diamants volés. Elle risque la prison, et le procureur Divo en fait une revanche personnelle. L’avenir s’obscurcit encore lorsque qu’un corps est retrouvé dans les sous-sols du palais et que Victor, le greffier d’Alice, est suspecté du meurtre. Marquand va devoir descendre au fond des catacombes de Paris pour sauver Alice et découvrir la vérité...