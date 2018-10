Le corps disloqué de Michel Aubry a été retrouvé à l’orée d’un bois, percuté par sa propre voiture, en pleine nuit, à des kilomètres de chez lui. Quant à son épouse, Alice et Marquand la retrouvent au lit avec un autre homme. Le couple pratique l’échangisme depuis 15 ans… Mais l’échangisme efface-t-il la jalousie ? Alors qu’Alice et Marquand sont enfin libres de s’aimer, Alice sent que Marquand lui cache un secret…