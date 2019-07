On a retrouvé le corps d’Audrey Keller dans un parc. Son mari n’a jamais compris pourquoi elle était partie six mois plus tôt, après avoir giflé leur petite fille… Alice et Marquand découvrent alors qu’Audrey participait à des combats clandestins de free-fight, un sport de combat interdit en France… Pour Alice, ça se complique : Chahine doit partir au Nigéria et la laisse seule avec Ada.