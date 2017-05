Rose Leroux a été pendue dans sa robe de mariée sur le lieu de la cérémonie. Alice et Marquand découvrent qu’elle était interdite bancaire, soupçonnée d’escroquerie et de tentative de meurtre. Elle se disait victime d’usurpation d’identité, mais même son mari doutait d’elle… Lucie avoue à Marquand que Simon, le père de son futur enfant, a retrouvé sa trace et menace de s’en prendre à elle…