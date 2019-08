Corentin Morales, livreur pour l’application Fooderoo, a été percuté par une voiture en rentrant d’une course. Pas de trace de freinage. C’est un meurtre. Mais pourquoi ce "coursier du mois" pédalant nuit et jour ne payait-il plus ses cotisations sociales ? Qu’est-ce qui le poussait vraiment à prendre des risques si inconsidérés ?… Ravalec, l’ex d’Alice, serait-il impliqué dans le faux mariage de Marquand et Léa ?...