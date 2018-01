Alice Nevers - La loi du marché

Le juge d'instruction Alice Nevers et le lieutenant Romance enquêtent sur le meurtre de Julien Charvet, inspecteur sanitaire au marché de Rungis. Il a été retrouvé dans le coffre d'une voiture accidentée dont le conducteur s'est enfui. Guidés pas le directeur de la sécurité du marché, ils apprennent que la victime a eu quelques jours plus tôt une violente altercation avec un garçon boucher, Eric Viguier, que tout semble désigner comme un coupable idéal. Un peu trop idéal pour Alice Nevers, qui décide de poursuivre son enquête. Car, dans l'entourage de Julien Charvet, il y a d'autres personnes qui semblent avoir des choses à cacher. Il y a d'abord l'ex femme de Julien Charvet, Béatrice, et son amant, Larrivaz, par ailleurs chef des services vétérinaires. Il y a surtout Emile Tarpon, un célèbre boucher de Rungis, qui dirige l'entreprise familiale en compagnie de son fils Denis et de sa fille Pauline. Alice Nevers et Romance explorent chaque piste. Mais il leur faut faire vite.