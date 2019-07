Lors d’une kermesse à l’école de son fils, Alice découvre le cadavre du directeur, et Petit Paul prostré non loin du corps. Le fils d’Alice a-t-il été témoin du meurtre ? L’enquête révèle que des conflits avaient escaladé récemment dans l’école entre les enseignants et certains parents d’élèves, en guerre contre la théorie du genre. Alice retourne dans sa maison d’enfance et découvre le mensonge orchestré par Chahine…