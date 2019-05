Catherine Bonnel est morte lors de l’évacuation musclée d’une ZAD en pleine forêt. La police est mise hors de cause. Mais personne n’est capable de dire d’où elle venait, ni ce que faisait ici cette mère de famille, architecte d’intérieur. On découvre qu’elle aurait récemment quitté mari, enfant et travail, sous prétexte d’une allergie aux ondes… Alice est déjà attaquée dans la presse. Mais par qui ?