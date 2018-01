Alice Nevers - La petite marchande de fleurs

La juge d'instruction Alice Nevers et le lieutenant Romance enquêtent dans le milieu de la création de parfum, sur le meurtre du directeur général de la société Olfasens, Francis Paoli. C'est la grande parfumeuse star Julie de Berg qui a découvert le corps. L'enquête les amène chez un fournisseur, Jean-Louis Sampers qui a proféré de violentes menaces la veille à l'encontre de Francis Paoli qui était en train de le ruiner. Le suspect est arrêté, et interrogé. Il prétend avoir un alibi. Alice Nevers découvre que Stéphane Villemonde, le directeur commercial de Olfasens était en concurrence avec Francis Paoli pour obtenir le poste de PDG de la société. Alice Nevers se retrouve au milieu d'un panier de crabe où personne n'est très franc. Et elle apprend que Francis Paoli était persuadé d'être nommé PDG malgré le choix de Julie de Berg de favoriser la candidature de Stéphane Villemonde. Ce dernier est alors assassiné ...