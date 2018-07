Louise Chevalier a été percutée par une voiture en plein Paris. Elle portait, sur elle, 50 000 euros en espèces. La situation est d'autant plus étonnante que Louise était, quelques mois plus tôt, simple vendeuse. Alice et Marquand devinent que son destin avait basculé lorsque Sarah Al Khoury, richissime héritière du Moyen-Orient, l’avait prise sous son aile... Quand Marquand se rapproche de Rachel, Alice se dit qu’elle l’a définitivement perdu.