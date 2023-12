Alice Nevers - S07 E01 - A la folie

Nathalie, 22 ans, est retrouvée morte, en pleine nuit, dans le hall de l’immeuble de sa sœur. Le mystère s’épaissit quand on découvre que la victime était autiste et vivait dans une institution dont il est en théorie impossible de s’échapper… L’enquête intervient un jour très spécial dans la vie d’Alice : elle doit rendre visite à Mathieu en prison et lui présenter son fils pour la première fois.