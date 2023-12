Alice Nevers - S10 E05 - Enquête d'identité

Sylvain Besse, éleveur de chiens, a été égorgé d’un coup de sécateur. Alice et Marquand lui découvrent une activité clandestine : pour éponger ses dettes, Besse vendait son sperme sur internet. Et ni sa femme ni son fils n’était au courant… Alice voit Marquand s’éloigner d’elle : il a accepté que Lucie et Rachel s’installent chez lui. Arrivera-t-elle à lui faire comprendre qu’elles le manipulent ?