Alice Nevers - S11 E03 - La loi de la jungle

Antoine Perrin est mort en plein Mud Race, un parcours du combattant festif pour jeunes en mal de sensation. Alice et Marquand apprennent qu’il a été inscrit, comme beaucoup d’autres participants, par la banque prestigieuse dans laquelle il était stagiaire. Une boîte aux méthodes de recrutement singulières ? Ou des jeunes gens bien propres sur eux prêts à tout pour décrocher un job ? Alice est inquiète : la morphine ne suffit plus à l’apaiser et sa plaie s’est rouverte… Elle préfère ne rien dire à Marquand.