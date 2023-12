Alice Nevers - S11 E09 - A brides abattues

Hervé Carpentier, le propriétaire d’un haras pour chevaux blessés, a été retrouvé non loin de son van, en plein Paris, une fléchette hypodermique fichée dans la jugulaire. Pieds nus, à peine habillé, tout indique qu’il est parti de chez lui de manière précipitée. Une seule piste s’offre à Alice et Marquand : un cheval aurait disparu du haras. Othello, le préféré de Cissy, la fille d’Hervé, une enfant trisomique. Alice s’explique avec son père et découvre le terrible secret qui entoure le cadavre qu’elle a déterré.