Alice Nevers - S11 E10 - Chut !

Florence Rafin, secrétaire médicale et mère de famille, a été étranglée et jetée sur un tas de gravier au fond d’une barge du port de Gennevilliers. Deux indices troublants pour Alice et Marquand : la robe qu’elle porte ne lui appartient pas et son annulaire a été cisaillé pour lui enlever… son alliance. Le docteur Chahine s’impose dans la vie d’Alice alors qu’elle découvre que Marquand héberge une femme.