Alice Nevers - S13 E06 - Divine compagnie

Antoine Bétillon, architecte et père de quatre enfants, a pris une balle dans le ventre en bas de chez lui. Dans sa poche de veste, son alliance et dans son téléphone professionnel, le message d’une femme… Mais s’il s’agit bien d’une relation professionnelle, il n’est aucunement question d’architecture… En vue de l’anniversaire d’Ada, Alice, Marquand, Victor et Djibril cherchent à connaître sa culture, sans toutefois la perturber...