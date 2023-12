Alice Nevers - S13 E09 - Cryo

Noémie Fournier, a été étranglée sur son chantier archéologique. La scène de crime intrigue Alice et Marquand : la victime, enveloppée dans un drap comme une momie, présente des traces d’injections post-mortem. Ce mystère serait plus commode à élucider si le fourgon conduisant le corps à la morgue ne s’était pas fait braquer… Alice et Marquand doivent-ils prendre au sérieux le message de menace envoyé par Léa ?...