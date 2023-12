Alice Nevers - S16 E01 - La rançon

Le Procureur Solanas est entre la vie et la mort. Alice et Marquand récupèrent l’enquête : pourquoi son fils Amaury se sent-il coupable ? Un lien avec le trafic de "nudes" – ces selfies intimes échangés sur les réseaux sociaux – qui fait rage dans son lycée ? Et Ada, leur fille, y est-elle mêlée ? Après le retour de Mathieu, Alice cherche des informations sur sa cavale, sans en parler à Marquand…