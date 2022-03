En savoir plus sur Fred Marquand

Alors que Marquand et Bernier pensaient mettre la main sur Robin Guéret, frère adoptif et meurtrier de Julia Moretti et Clémence Rousseau, ils le retrouvent assassiné dans la maison de famille. Sur place, une série de bocaux étiquetés renferment les cœurs intacts des deux jeunes femmes ! Il semblerait que Robin tuait ses sœurs pour mieux les garder à ses côtés… Mais qui s’est retourné contre lui ?