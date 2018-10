On retrouve un jeune homme assassiné dans le bois de Boulogne. Il s’entrainait à survivre sans électricité, ni essence, ni argent, ni nourriture… Alice et Marquand ne tardent pas à découvrir qu’il était survivaliste, et que jusqu’à sa majorité, il a grandi isolé du monde, en pleine nature, après avoir été enlevé par son père. Le père d’Alice trouve une photo de Chahine avec une autre femme. Il décide de mettre Victor dans la confidence.