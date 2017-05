P'tit Paul a préparé une surprise pour Alice et Fred pour le mariage. Il arrive, bien habillé avec son costume de garçon d'honneur et lance une pluie de confettis. Mais P'tit Paul n'a pas préparé la surprise seul, Victor l'a bien sûr aidé pour être le plus beau garçon d'honneur. Extrait de l'épisode "Lanceuse d'alerte" d'Alice Nevers