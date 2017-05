Le mariage approche à grand pas et heureusement pour Alice, Victor est prêt à l'aider. Très bien organisé, il a tout prévu : la salle, la cérémonie et a même un avis sur la robe de mariée. Comment va réagir Alice à ses propositions ? Extrait de l'épisode "Cam girl" d'Alice Nevers du 11 mai 2017 sur TF1 et MYTF1.