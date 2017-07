Almost Human - Episode 1 Saison 01 - Binôme  

Après presque deux années de coma, le lieutenant John Kennex va réintégrer la police à la demande de son capitaine, Sandra Maldonado. Les procédures ont évolué et chaque officier doit maintenant faire équipe avec un androïde. John a du mal à l’accepter, surtout quand on lui donne comme coéquipier un MX dont il se débarrasse très vite. Il lui est alors assigné un DRN nommé Dorian, très différent, car il a une certaine forme de libre arbitre, une sensibilité que n’ont pas les autres robots. Un des officiers de la brigade est kidnappé par le Cartel qui avait monté l’embuscade au cours de laquelle Kennex a perdu sa jambe et où toute son équipe avait été décimée. Dorian va l’aider à dénouer cette affaire et une complicité va désormais s’établir entre l’homme et l’androïde.