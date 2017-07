Almost Human - Episode 3 Saison 01 - L'otage cachée  

Alors que John Kennex passe prendre son coéquipier en retard, ce que Dorian ne manque pas de lui reprocher, le central signale qu'un homicide vient d'être commis en ville. Se rendant sur place, John découvre que c'est une bande de malfaiteurs qui a pris d'assaut l'immeuble, bloquant les ascenseurs et retenant en otage au vingt cinquième étage une vingtaine d'employés. Pendant qu'ils tentent de monter par les escaliers, John et Dorian apprennent qu'il s'agit d'un groupe terroriste, "L'armée de la Sainte Rébellion" dirigé par Lucas Vincent qui exige un détonateur à fission et des engins à décollage vertical pour quitter la ville en échange de la vie des otages. Paige, une jeune femme qui a pu se cacher dans un placard, va donner par téléphone des renseignements précieux à John pour les combattre et résoudre cette affaire.