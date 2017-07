Almost Human - Episode 4 Saison 01 - Le chimiste infiltré  

Le Courbeur, une nouvelle drogue très dangereuse synthétisée à partir d’une algue océanique rare, commence à faire fureur dans les rues. Un gros bonnet de la drogue, surnommé l’évêque, veut rafler le marché et en fabriquer à grande échelle. Pour cela, il a besoin de la collaboration d’un excellent chimiste. Afin d’infiltrer le réseau et savoir qui se cache sous le pseudonyme mystérieux de l’évêque, John décide d’envoyer Rudy en mission pour proposer ses services. Bien que très maladroit, il parvient à se faire embaucher et découvrira que le patron du réseau n’est autre que Barros, le chef de la brigade des stupéfiants