Almost Human - Saison 01 Episode 06 - Quand le coeur s'arrête  

Un homme débarque aux urgences de l’hôpital et veut voir un cardiochirurgien car il sait que son cœur va cesser de battre dans quelques minutes. « Ils m’ont tué » sont ses derniers mots. Cet homme avait un cœur artificiel d’un nouveau genre, avec des petits modules que Rudy identifie comme étant des minuteurs. Le constructeur original du cœur se défend d’avoir jamais transplanté cet homme ni d’avoir ajouté ces petites pièces. John et Dorian enquêtent sur le milieu du trafic d’organes artificiels. Ils découvrent un réseau qui dérobe des cœurs artificiels à des cadavres, leur installe un minuteur et en équipe des gens désespérés. Ils font chanter leurs patients : grâce au minuteur, ces escrocs peuvent désactiver le cœur à tout moment si les patients refusent de payer.