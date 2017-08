Almost Human - Saison 01 Episode 10 - Les Chromes  

Scarlett et Elinor, deux jeunes étudiantes de la Mendel Academy, sont retrouvées mortes au même moment dans deux lieux différents. Ce sont toutes les deux des Chromes, et une drogue inconnue est retrouvée dans leur sang. Dorian rapproche ces morts de celle de Lila, elle aussi étudiante de la Mendel Academy, victime d’une noyade il y a 7 mois. Lila n'était pas une Chrome mais a été retrouvée avec la même substance dans le sang. Selon Rudy, cette drogue aurait été fabriquée avec une imprimante 3D. Le dosage qui a provoqué la mort de Scarlett et Elinor était 1000 fois plus élevé que celui de Lila. Julian, étudiant Chrome de la Mendel Academy et meilleur ami de Lila, s'avère être le détenteur de l'imprimante en question. S'il reconnaît qu'il produisait cette drogue chez lui, il nie avoir augmenté les dosages. Pour venger sa fille qui n'a pas survécu à cette drogue conçue pour amplifier les perceptions des Chromes, la mère de Lila aurait engagé un pirate informatique. Il aurait infiltré les programmes de dosages pour imprimer à l’insu de Julian un comprimé mortel destiné à Scarlett et Elinor. Obsédé par les pièces manquantes du puzzle de l’embuscade, John continue de voir son remémoriste. Au cours d'une séance, il revoit les petites poupées russes offertes un jour par Anna et qu'il garde encore chez lui. Il les fait alors analyser et découvre qu'il s'agit d'un dispositif d'écoute.