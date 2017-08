Almost Human - Saison 01 Episode 11 - La maison intelligente  

Il y a un an, jour pour jour, le jeune Aaron Kasden a été abattu par le système de sécurité de la "maison intelligente" des Bennett, alors qu'il le traversait leur parc. Depuis, le couple reçoit des menaces et en ce jour de commémoration, le système de sécurité de leur maison est piraté et le couple est abattu à son tour. Un groupe Cyber terroriste qui se fait appeler "Rupture" est soupçonné par John et Dorian d'être à l'origine de ce double meurtre. Leur enquête va les mener vers un hacker, Nico Galasso susceptible d'avoir piraté l'ordinateur de la maison, en guise de représailles. Le jeune hacker étant en garde à vue, un autre meurtre est commis de la même manière, ce qui remet en question sa culpabilité.