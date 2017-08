Almost Human - Saison 01 Episode 12 - A la recherche de la perfection  

Un Chrome est retrouvé assassiné. La blessure retrouvée sur sa nuque, une minuscule trace de piqûre, relie ce meurtre à 7 autres précédents, perpétrés sur des humains non Chromes. Tous ont en communs d’avoir un physique avantageux et de vivre dans le même quartier. L’analyse de la piqûre mortelle révèle qu’il s’agit d’une injection de nanobots, de minuscules robots qui copient le génome de la victime et isolent le patrimoine génétique relatif à une partie donnée du corps. Les nanobots envoient alors toutes les données nécessaires pour que cette partie du corps soit reproduite sur un receveur. Cette nouvelle méthode de chirurgie esthétique n’a pas dépassé le stade expérimental car chaque fois, les donneurs succombaient à un infarctus. Mais un homme complexé par son physique s’est emparé illicitement de l’activateur, l’appareil qui permet de faire les prélèvements, et a fait appel à un chirurgien radié de l’ordre des médecins pour lui faire le visage de ses rêves. Il a pour dessein d’embellir afin de plaire à Judy, une jeune femme qu’il ne connaît que de loin. Par recoupement, l’équipe de Maldonado retrouve cet homme à l’instant où il aborde Judy et découvre qu’elle est en fait aveugle. Désespéré d’avoir tué pour être beau à ses yeux alors que Judy ne verra jamais son visage, il saute du haut d’un building.