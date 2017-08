Almost Human - Saison 01 Episode 13 - L'homme de paille  

Une commission d'inspection annuelle est chargée d'enquêter sur le comportement des androïdes et s'intéresse particulièrement au cas de Dorian que Maldonado a voulu faire revenir dans la police pour être le coéquipier de John. Au même moment, le corps sans vie d'une jeune fille est retrouvé et elle a visiblement été tuée selon le même rituel du serial killer Michael Costa, qui enlevait les organes de ses victimes et les remplaçait par de la paille, ce qui lui avait valu le surnom de "L'homme de paille." Mais comme Michael Costa purge en prison sa peine à perpétuité, il ne peut s'agir que d'un "Copycat" qui agit selon le même mode opératoire.