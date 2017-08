Almost Human - Saison 01 Episode 8 - Vous êtes ici  

Un homme est tué en pleine gare avec une grande précision alors qu’aucun tireur n’a été repéré aux alentours. Après avoir observé la balle, Dorian émet l’hypothèse que le projectile qui a abattu Anton Cross soit une arme d’un nouveau genre dont la trajectoire s’adapte à sa cible et sa suit jusqu’à ce qu’elle la touche. Anton Cross était un brillant informaticien sans histoire qui venait de développer un logiciel capable de pister une personne dans ses déplacements… Sa collègue et compagne, Kira, ne comprend pas qui a pu vouloir le tuer. Elle-même échappe à l’une de ces balles, arrêtée in extremis par Dorian. Valerie découvre qu’Anton avait un coffre fort dans une banque. Dorian y trouve une vidéo, un message envoyé par des trafiquants d’armes qui menacent Anton de tuer Kira s’il ne leur livre pas son invention. Anton a donc cédé au chantage pour protéger Kira. Après avoir adapté le logiciel pour en équiper des balles, le réseau tchétchène s’est débarrassé de l’informaticien qui en savait trop.