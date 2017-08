Almost Human - Saison 01 Episode 9 - Le Créateur  

Un robot ouvrier commet un meurtre en pleine rue mais il est très vite neutralisé et abattu par les forces de l'ordre. Son corps est entreposé dans la salle des pièces à conviction et une source d'énergie auxiliaire bien cachée se met en route. Le robot change alors de tête et reprend celle de Danica le robot meurtrier XRN créé par Nigel Vaughn, le génie en robotique et aussi créateur des DRN tels que Dorian. Une fois en liberté, Danica, vraie machine à tuer, fait de nombreuses victimes sur son passage et récupère dans un laboratoire 500 "Ames synthétiques" qui sont aussi l'invention de Nigel Vaughn. John et Dorian vont tout faire pour arrêter le massacre et détruire Danica qui veut assassiner le conseiller municipal James Hart responsable autrefois de la mise hors service des DRN.