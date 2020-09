Alphas - S01 E08 - Skylar

Le Dr Rosen est obligé de remettre en question ses valeurs les plus chères lorsqu'il rencontre un Alpha menant un culte de la personnalité qui veut sincèrement créer un paradis pour toute l'humanité, un rêve que sa capacité alpha peut rendre possible. Mais comme les membres du groupe Alpha relèvent des chefs de secte et qu'il refuse de reconnaître qu'il peut être responsable des maladies parmi les membres de la secte, le Dr Rosen est obligé d'agir ... s'il le peut.