Alphas - S02 E10 - La vie après la mort

C'est Midnight Run, à la manière des Alphas, alors que Hicks et Kat transportent un atout précieux de Parish: une éponge à mémoire bavarde, Alpha, nommée Mitchell. Mitchell pourrait bien détenir les informations stratégiques dont ils ont besoin pour arrêter Parish ... s'ils peuvent distancer et déjouer le "gardien" Alpha apparemment indestructible de Mitchell. Pendant ce temps, Rosen est à la recherche du talon d'Achille de la paroisse, un point faible à attaquer. Mais la présence soudaine du sénateur Burton dans le bureau des Alphas menace d'exposer le talon d'Achille de Rosen et Nina.