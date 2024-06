Braquage à l'américaine

Action • Drame | 2014

James décide de prendre sa vie en main avec sa petite copine Emily et de laisser derrière lui son sombre passé. Au même moment, son frère ainé Frankie sort de 10 ans de prison. Il compte bien reprendre les « affaires » au grand dam de James. James est embrigadé contre son gré par Frankie dans ce qui est censé être un « petit coup » avec une bande de malfrat dont Sugar est à la tête. Un dernier braquage qui leur permettra de se faire un paquet de pognon, de tirer un trait définitif sur leurs anciennes vies et de rattraper le temps perdu. Mais il s'avère que cela va devenir l'un des braquages les plus explosifs et des plus sanglants que l'Amérique n’aie jamais connue.