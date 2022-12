Amour à New York

Cinéma - Romance | 2015

Lorsque Jack est secouru par Maria, une beauté portugaise superstitieuse, il n'a aucune idée que sa vie et sa chance sont sur le point de changer. Au cours de ce "premier rendez-vous" accidentel, Jack et Maria projettent une vision idéaliste d'eux-mêmes... et de leur futur...