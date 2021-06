Amour et quiproquos

Katherine Benson, une magnat de l'immobilier, a du mal à trouver l'amour. Elle décide de s'inscrire sur un site de rencontres en se faisant passer pour son assistante, Debbie, afin d'éviter les hommes intéressés par son argent. De son côté, Jack Cooper, infirmier, commence à croire que les femmes ne s'intéressent qu'à l'argent et au pouvoir. Il s'inscrit sur le même site de rencontres que Katherine, mais son ami Reggie le fait passer pour un médecin sans qu'il le sache. Jack et Katherine finissent par se rencontrer en chair et en os et ils tombent sous le charme l'un de l'autre. Bien décidés à rétablir chacun leur vérité, ils finissent malgré eux par s'enliser dans leurs propres mensonges. C'est lorsque le père de Katherine fait une crise cardiaque et qu'il finit à l'hôpital où exerce Jack que tout va se compliquer. Charles Hodges, le prétendant de Katherine, engage quant à lui un détective privé qui lui révèle la véritable identité de Jack. Il tente alors de soudoyer l'infirmier pour qu'il rompe avec la jeune femme.