Amour, gloire et beauté arrive sur TF1 dès lundi 2 janvier

Amour, Gloire et Beauté, la suite du soap-opera culte dès le 2 janvier sur TF1 et MYTF1.... La saga des riches Forrester et des pauvres Logan est racontée sur fond du milieu de la mode à Los Angeles. Le glamour, l'honneur, la romance, l'amour, la passion, le divorce, les intrigues, la trahison, l'adultère, ... sont toutes les préoccupations quotidiennes des clan au coeur de cette série, regorgeant de sombres secrets souvent mal gardés.