Amour, gloire et beauté du 1 mai 2023

Taylor demande à Ridge comment s’est passée sa discussion avec Brooke. Chez eux, Eric raconte à Quinn que Steffy a retrouvé la mémoire. De son côté, Brooke explique ce qu’elle a appris sur Sheila à Liam et Hope. Elle leur avoue ainsi que c’est à cause d’elle qu’elle a bu au Nouvel An. Désormais, Hope est convaincue que Ridge va revenir, mais Brooke lui annonce qu’il va partir de chez Steffy pour s’installer chez Eric quelque temps.