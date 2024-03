Amour, gloire et beauté du 1 mars 2024

Steffy et Finn discutent de Thomas et Hope. Deacon demande à Liam et Wyatt des nouvelles de Hope. Sheila et Bill passent un moment ensemble. Il lui demande de se confier sur les pires choses qu’elle ait pu faire. Sheila appelle Deacon car elle trouve que Bill se comporte étrangement. Bill rejoint Ridge au FBI.