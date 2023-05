Amour, gloire et beauté du 10 mai 2023 - Premières minutes

Li reste au chevet de Finn, toujours dans le coma. Elle est en colère contre Sheila. Ridge et Taylor proposent à Steffy de prendre un moment pour elle et ses enfants et de partir quelque temps. Donna et Eric se voient au Club. Au bureau, Quinn et Carter discutent de Paris et Quinn lui conseille de ne pas faire sa vie avec Paris car il ne l’aime pas.