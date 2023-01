Amour, gloire et beauté du 11 janvier 2023

Au chalet, Liam et Hope parlent de Brooke et Deacon. Carter et Paris se retrouvent chez lui. Il trouve la situation compliquée et évoque sa peur de reproduire les mêmes erreurs qu’avec Quinn. Au bureau, Zende et Grace parlent de Paris quand Sequoyah arrive. Zende clarifie la situation auprès de Grace en lui affirmant que sa relation avec Paris n’est pas exclusive. Au chalet, Brooke arrive et demande à parler à Douglas afin de lui dire de ne rien répéter de ce qu’il a vu. Mais Douglas est à la maison de la falaise avec Steffy, Ridge et Thomas et leur dit qu’il a vu Brooke embrasser le Père Noël au Nouvel An.