Amour, gloire et beauté du 11 mai 2023

Liam et Hope sont au chalet et parlent de Steffy. Steffy appelle Liam et lui demande de venir la voir. Thomas arrive au chalet et dit à Hope qu’il trouve étrange que Liam passe autant de temps avec Steffy. Thomas prévient Hope que Steffy et ses enfants partent. Steffy repense aux moments passés avec Finn quand Liam arrive. Elle lui annonce son départ. Toujours dans le coma, Finn bouge les doigts.