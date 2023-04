Amour, gloire et beauté du 12 avril 2023 - Premières minutes

Ridge ramène Steffy chez elle. Ils sont accueillis par Thomas, Taylor, Kelly et Hayes. Kelly dérobe le téléphone de sa mère et appelle Liam pour lui demander de venir les rejoindre. Liam laisse Hope au chalet et Brooke arrive pour discuter avec elle. Une fois seuls, Steffy demande à Liam de rester avec elle pour cette première nuit à la maison sans Finn.