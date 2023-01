Amour, gloire et beauté du 12 janvier 2023 - Premières minutes

Douglas est à la maison de la falaise avec Ridge, Steffy et Thomas et leur raconte qu’il a vu sa grand-mère embrasser le Père Noël. Brooke, Liam et Hope parlent de Douglas au chalet. Au bureau, Paris et Grace évoquent Zende. Paris lui avoue que ce dernier allait la demander en mariage. Hope appelle Thomas et lui demande de ramener Douglas chez eux.