Amour, gloire et beauté du 12 janvier 2024 - Premières minutes

Deacon pense que Sheila manipule Bill et il décide de la questionner à ce sujet. Elle affirme être uniquement venue pour le féliciter et lui dire qu'elle était maintenant avec Bill. Aux Créations Forrester, Hope s'inquiète de la mauvaise critique sur Espoir pour l'avenir. Elle se demande si Thomas devrait revenir travailler avec eux. Plus tard, Thomas vient voir Steffy car il pense qu’il devrait retrouver sa place au sein des Créations Forrester.