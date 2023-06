Amour, gloire et beauté du 12 juin 2023

Finn se réveille et demande à Sheila où il se trouve. Elle lui explique qu'on lui a tiré dessus. Chez eux, Hope et Liam discutent de Sheila puis, de la relation entre Donna et Eric. Ridge arrive chez Brooke alors qu’il y a une coupure de courant.