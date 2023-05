Amour, gloire et beauté du 12 mai 2023 - Premières minutes

Chez elle, Brooke pense à Ridge quand Deacon entre. Deacon et Brooke parlent de ce qui s’est passé entre eux. Taylor et Ridge évoquent des évènements passés. Brooke arrive et surprend Taylor avec Ridge. Taylor dit à Brooke que Ridge et elle ont besoin de temps ensemble après tout ce qui est arrivé à leur fille. Au bureau, Carter annonce à Quinn qu’il l’aime mais, elle, veut rester fidèle à Eric.