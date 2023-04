Amour, gloire et beauté du 13 avril 2023

Aux Créations Forrester, Eric et Quinn parlent de Steffy, mais ils sont interrompus. Au chalet, Hope confie à Brooke qu’elle est inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Liam car il n’est pas rentré la veille au soir. A la maison de la falaise, Steffy et Kelly demandent à Liam de rester un peu plus longtemps avec elles.